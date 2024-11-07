Жительницу Устюжны подозревают в гибели сожителя на пожаре

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара местного жителя. В совершенном преступлении подозревают его сожительницу.

«По версии следствия, 5 ноября 2024 года женщина, затопив печь в своей квартире, оставила приоткрытой топочную дверцу, после чего вышла из комнаты. В результате выпадения углей из печи возник пожар, в котором погиб сожитель хозяйки помещения. Его тело было обнаружено спасательными подразделениями», - рассказали в региональном управлении следкома.

Как ранее сообщали пожарные, мужчина не мог выбраться из дома, потому что спал, будучи в состоянии опьянения.

Сразу после ликвидации очага возгорания следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Сожительница погибшего дала признательные показания.