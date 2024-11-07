Золото и два серебра взяли вологжане на всероссийских соревнованиях по паралимпийскому фехтованию

Вологжане завоевали медали всероссийских соревнований по паралимпийскому фехтованию, который проходит в эти дни в Уфе.

Вологодскую область представляют Дмитрий Беляев, Александр Курзин, Эльвира Белуничева и Евгения Сметанина.

Дмитрий Беляев стал победителем в фехтовании на шпаге. Изначально две категории «B» и «C», были объединены в одну группу, и наши спортсмены Александр Курзин и Дмитрий Беляев заняли 5 и 6 места.

Затем организаторы турнира приняли решение проводить награждение в двух категориях по-отдельности, и Дмитрий получил золотую медаль в категории «C». Также Беляев завоевал серебро в упражнении на рапире.

Александр Курзин стал серебряным призером в личных соревнованиях среди саблистов-мужчин. Евгения Сметанина и Эльвира Белуничева заняли 5 место в своих категориях.