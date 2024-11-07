Почти треть вологодских чиновников оказались безграмотными

В правительстве Вологодской области огласили результаты проверки диктанта по грамотности, которую проверяли среди членов правительства.

Как оказалось, из 143 человек, написавших диктант, 43 чиновника получили «двойки». При этом «пятерка» всего одна, у 59 человек – «тройки». Самые плохие результаты показали сотрудники технических департаментов.

Губернатор Георгий Филимонов уже назвал результаты диктанта курьезными и одновременно грустными.

Заместитель губернатора по внутренней политике Евгений Тютюков предложил «ударить по грамотности». Для этого будут разработаны мероприятия по повышению грамотности среди чиновников регионального правительства.