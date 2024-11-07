Детские площадки ТОС «Баранково» будут освещаться по-новому

Жители «Баранково» обратились к депутату городской думы Вологды Дмитрию Наумову с жалобами на то, что на детских площадках по улицам Речной, Лесной и Баранковской нет освещения. Депутат взял обращения в работу и в результате переговоров с ДГХ и организацией ВОЭК по вопросу подключения наружного освещения детских площадок запрос был выполнен.

На сегодняшний день все необходимые работы по установке оборудования — столбы, кабель и светильники — завершены.

Благоустройство объектов освещения было выполнено в рамках Народной программы, направленной на улучшение условий для жителей. Подключение фонарей должно существенно повысить безопасность и комфорт для детей и родителей, особенно в тёмное время суток.