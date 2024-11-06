Звезды велоспорта-BMX проведут встречу в Вологде

Завтра, 8 ноября, в областной столице состоится мастер-класс, ведущими которого станут российские звезды велоспорта-BMX. Участие примет главный тренер сборной России по велоспорту-BMX Павел Костюков и пятикратный чемпион России, победитель этапов Чемпионата Мира Константин Андреев. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«В Вологде много молодежи, увлеченной трюковой ездой на велосипедах BMX, есть специальные площадки для тренировок с препятствиями и рампами, но нет профессиональных тренеров. Завтра у всех желающих будет возможность задать свои вопросы мастерам и посмотреть показательные выступление», – рассказал Андрей Накрошаев.

Он отметил, что встреча является результатом договоренностей с президентом Федерации велосипедного спорта России Вячеславом Екимовым.

Мероприятие пройдет в скейт-парке «Чо» на ул. Панкратова, 90. Начало в 17:00. Вход свободный.

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