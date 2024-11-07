Исторический дом на Ленинградской, 34 отреставрируют в Вологде

Семья Якимовых приобрела особняк, расположенный на перекрестке улиц Ленинградская и Октябрьская. Его планируют отреставрировать к концу следующего года. Об этом сообщил телеграмм-канал «Деревянство».

«Дом интересный. Привлекает внимание, потому что находится в центре города – на перекрёстке улиц Ленинградской и Октябрьской. Здесь идёт огромный поток людей. "Вологодские реставраторы" займутся восстановлением дома. Думаю, что к концу следующего года дом заиграет совсем другими красками», – рассказал меценат Герман Якимов.

Накануне инвестор и руководитель команды реставраторов осмотрели объект и определили планы по его восстановлению.

«Пока визуально можно оценить, что дом сохранился очень неплохо. А вскрытие, как говорится, покажет. Дом не является объектом культурного наследия, что развязывает нам руки и даёт вольность в работе. Но мы будем подходить к работе с точки зрения полной реставрации, изучим историю дома, будем максимально сохранять подлинность материала. Восстановим всё, как это должно быть на объекте культурного наследия», – пояснил руководитель компании «Вологодские реставраторы» Владимир Новосёлов.

Это уже шестой дом, который будет отреставрирован благодаря предпринимателям Якимовых. Ранее новую жизнь вдохнули в «дом с лилиями», дом Извощикова, флигель дома Дружинина и дом Пановых. В доме Засецких, который находится в долгосрочной аренде, реставрационные работы продолжаются.