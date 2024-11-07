У Департамента здравоохранения Вологодчины новый начальник

Исполняющим обязанности начальника Департамента здравоохранения Вологодской области назначен Дмитрий Ваньков. Об этом стало известно сегодня, 7 октября, в ходе оперативного совещания в областном Правительстве.

«Исполняющим обязанности начальника Департамента здравоохранения Вологодской области будет отныне Ваньков Дмитрий Витальевич, главврач областной клинической больницы. Мы Дмитрию Витальевичу доверяем, ценим высоко уровень его профессионализма и экспертизы и ждем высоких результатов для развития сферы и продолжения реформирования здравоохранения Вологодской области», – сообщил губернатор области Георгий Филимонов.

Он добавил, что сейчас кандидатура Дмитрия Ванькова проходит согласование с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, ранее на должности начальника Департамента здравоохранения трудился Антон Еремеев. Этот пост он занимал с 15 января этого года. Вчера стало известно об его отставке, причина такого решения пока неизвестна.