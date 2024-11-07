Череповчанин предстал перед судом за убийство мужчины ножкой от стола

Вологодский гарнизонный суд признал виновным 51-летнего жителя города металлургов в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Преступление было совершено в июне этого года. Череповчанин находился в квартире своей сожительницы. Когда он вышел на балкон, то увидел, что женщин распивает алкоголь с тремя мужчинами, а один из них обнимал даму.

Череповчанин тут же выбежал из квартиры, захватив деревянную ножку от стола с железным креплением. На улице между мужчинами возник словесный конфликт. А после злоумышленник несколько раз ударил 45-летнего мужчину ножкой, из-за чего пострадавший упал, а нападавший с женщиной поднялись в квартиру. Потерпевший спустя некоторое время скончался от полученных травм.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск матери погибшего в размере 2 млн рублей удовлетворен в полном объеме.