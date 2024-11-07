В декабре состоится VII полумарафон «Бегущая Вологда»

1 декабря в областной столице состоится зимний полумарафон «Бегущая Вологда». В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Предусмотрено 6 маршрутов для участников разного возраста и уровня подготовки. Также пройдет традиционный забег безграничных возможностей на дистанцию 500 м для участников с ОВЗ.

Трасса будет пролегать через исторические и живописные места Вологды. Для участников будут подготовлены как взрослые и детские дистанции: на 21,1 км (участники от 18 лет); 10 км (участники от 16 лет); 5 км (участники от 12 лет); любительская дистанция 2025 м (участники от 12 лет); 1 км (участники от 8 лет); 500 метров (дети от 3 до 7 лет).

Регистрацию прошли уже более 650 человек. Среди них есть представители двух стран мира и 43 субъектов Российской Федерации. Самому молодому участнику 3 года, самому возрастному – 75 лет. Больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию 10 км. На втором месте по популярности – дистанция 5 км. Далее – дистанция 21,1 км.

Чтобы принять участие в полумарафоне «Бегущая Вологда» необходимо зарегистрироваться на сайте. Прием заявок в день забега на месте старта осуществляется при наличии свободных слотов.

30 ноября с 14:00 до 20:00 в СКК «Спектр» на Пречистенской набережной, 44 можно получить стартовый пакет, в который включены: стартовый номер, талон на горячее питание для дистанций 10 км и 21,1 км, гардеробная бирка и пакет; памятка участника, а также подарки от партнеров. Приезжим участникам и гостям города выдавать стартовые наборы будут в день забега, с 8 часов утра. За 30 минут до старта выдача прекращается. Непосредственно сам полумарафон пройдет 1 декабря с 7:30 до 14:00.

Также для участников марафона предусмотрено горячее питание, за исключением детских забегов и дистанции 2025 м, первая медицинская помощь, теплые раздевалки, душ и камеры хранения.

По итогу забега участники, занявшие призовые места в каждой категории, получат медали, дипломы и ценные подарки.

Организатором мероприятия выступает АНО «Вологодский спортивный союз» при поддержке Департамента спорта и молодежной политики Вологодской области, Департамента культуры и туризма Вологодской области и Администрации города Вологды.