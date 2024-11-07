Заморозка вкладов населения по сценарию 91 года. Эксперт оценил вероятность данного события

В России набирает обороты очередной слух о возможной заморозке вкладов населения в банках. Такую возможность в одном из своих последних выступлений рассмотрел российский экономист Алексей Зубец, ранее предложивший ввести налог на бездетность. Позднее он прокомментировал свои слова тем, что его неправильно поняли, тем не менее дыма без огня не бывает.

Учитывая тот факт, что в истории нашей страны уже были подобные случаи, данная тема стала широко обсуждаться на просторах интернета. Народ реально стал волноваться по этому поводу. Как реально может развиваться ситуация, своим мнением в интервью изданию NEWS܂ru, поделился финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Эксперт допустил вероятность серьезного экономического кризиса в России, и в частности с банковской сфере. В случае попыток снять долгосрочный вклад досрочно, банки могут в крайнем случае ввести какую-то комиссию, но о полной заморозке вкладов говорить не стоит.

«Заморозка вкладов по сценарию 1991 года для властей — это выстрел не в колено, а в голову. Максимум, что может быть, — комиссии за досрочное снятие, "мощные" предложения по новым вкладам, в крайнем случае — ограничения на вывод денег в сутки», — заявил Кричевский.

А вообще по договору с банком, досрочное закрытие любого вклада подразумевает пересчет всех ранее начисленных процентов по ставке до востребования, которая фактически равна нулю. То есть любой вкладчик при таком раскладе потеряет все свои проценты, что по сути и будет наказанием за досрочное снятие вклада.

А экономисту по фамилии Зубец хотелось бы посоветовать немного думать, прежде чем что-то говорить, ибо это наносит вред больше, чем информация от различных иноагентов.

