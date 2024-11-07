Всего одна капля позволит определить качество молока – натуральное или подделка

Покупая в супермаркетах молоко, мы зачастую участвуем в лотереи, где главным призом становится наше здоровье. Ведь от качества продукта зависит состояние нашего организма. Если использовать продукты низкого качества, то можно легко отравиться.

Молоко – это продукт, который многие люди используют в своем ежедневном рационе. При этом, совсем не обязательно пить молоко в чистом виде Продукт добавляют в кофе, чай, омлеты и другие кулинарные блюда. Поэтому, с молоком мы сталкиваемся постоянно. Очень важно выбирать качественный продукт, но, к сожалению, некоторые производители предпочитают обманывать потребителей и поставляют на полки магазинов молоко сомнительного качества.

Оно может содержать различные добавки, сырье может неправильно храниться и в результате, вместо питательного продукта, покупатель получает настоящую отраву. Сразу следует отметить, что распространенное мнение о том, что в молоко добавляют мел является мифом. Все дело в том, что мел – это карбонат кальция, который не способен раствориться в жидкости без остатка. Поэтому, если в молоко добавить мел, то в бутылке обязательно появится осадок.

Эксперт Елена Юрова, специалист из лаборатории ВНИИ молочной промышленности, в беседе с Пятым каналом рассказала, как быстро проверить качество молока в домашних условиях. По словам Юровой, для эксперимента нужен спирт или хотя бы обычная водка.

Алкоголь выведет молоко на чистую воду

В чашку с молоком следует капнуть всего одну каплю спиртосодержащего продукта и если молоко не свернется, то значит перед нами качественный продукт. Если во время теста молоко свернулось или появились хлопья, то пить такое молоко нельзя, это означает, что в процессе производства продукта были допущены значительные нарушения. Возможно, у такого молока уже истек срок годности, что может привести к отравлению организма, сообщает портал "health.mail.ru" со ссылкой на издание "Аргументы и факты".