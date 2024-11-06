Следком подтвердил задержание руководителей полиции Вологды

Региональное управление следственного комитета рассказало подробности уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей полиции города. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время по делу проходит двое подозреваемых – начальник подразделения и бывший руководитель одного из структурных звеньев регионального УМВД.

Они подозреваются в получении взятки должностным лицом через посредника, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

«По версии следствия, в период с ноября 2023 по апрель текущего года фигуранты получили через посредника частями взятку в виде денег в общей сумме, превысившей 380 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение подозреваемые должны были организовать проведение процессуальной проверки в интересах руководителя одной из коммерческих организаций областного центра, касающейся ведения финансово-хозяйственной деятельности», - уточнили в региональном управлении следкома.

Задержаны фигуранты были утром. Задержание проводили сотрудники управления ФСБ по Вологодской области.