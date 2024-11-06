Региональный депздрав фиксирует спад заболеваемости респираторными инфекциями

Департамент здравоохранения Вологодской области заявил о снижении уровня заболеваемости респираторными инфекциями. По его данным, на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 8 766 случаев ОРВИ, что на 15,4% ниже уровня позапрошлой недели. Эти показатели также ниже уровня эпидемического порога по совокупному населению на 0,1%. При этом случаи гриппа на данный момент в Вологодской области не зарегистрированы.

«Грипп является инфекцией, имеющей четко выраженную сезонность. Вирус гриппа мигрирует из одного полушария в другое и активизируется именно в холодное время года. Из-за перепадов погоды, понижения температуры и снижения солнечной активности, иммунитет может ослабнуть. Нахождение в закрытых помещениях длительное время также является фактором риска для развития заболеваний», - уточнили в департаменте.