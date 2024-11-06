Военный союз Казахстана и Узбекистана. США сделали первый шаг к созданию Великого Турана?

На днях стало известно, что бывшие советские среднеазиатские республики Казахстан и Узбекистан решили создать военный союз, которых должен стать альтернативой ОДКБ. Ведущую роль при этом в военно-техническом обеспечении должно сыграть НАТО. На первый взгляд обычная новость, а с другой стороны можно смело констатировать, что началась реализация одного весьма амбициозного проекта под названием Великий Туран …



Идея этого государственного образования в информационном пространстве обсуждается давно. По замыслу в него должны войти многие государств Средней Азии. Великий Туран должен поглотить некоторые российские земли, такие как Крым, Татарстан, и некоторые территории Поволжья. Некоторые свои земли, населенные уйгурами, может потерять Китай. Центром Великого Турана должна стать Турция. Считается, что автором этой идеи стал турецкий политик Гюлен, недавно скончавшийся в США. Именно Гюлен был вдохновителем государственного переворота в Турции в 2016 году, и пытался уничтожить Эрдогана.



На первый взгляд идея создания Великого Турана выглядит не реалистично. Но для чего эту идею продвигают, надо понять кому и зачем это нужно. Больше всего в создании такого государственного образования заинтересованы США. По замыслу именно Великий Туран должен разъединить главных экономических конкурентов Америки, а именно Китая и Европы. Разделить Европу и Россию с помощью украинского конфликта Штатам уже практически удалось, а значит можно перейти к новому этапу.



На самом деле реализация Великого Турана началась уже давно. Очевиден рост националистических настроений в Казахстане и других среднеазиатских республиках. После этого националисты должны прийти к власти, и уже позднее приступить к объединению в Великий Туран.



Стоит ли переживать на эту тему? Пока есть много слабых мест. Во-первых, Эрдоган более привержен созданию великой Османской империи. Во-вторых, в Китае власть сильна, и пока все надежно контролирует. И пока никаких предпосылок для беспокойства нет. Но можно предположить, где в будущем в указанных странах могут возникнуть точки напряжения.



Принцип довольно прост, разделяй и властвуй. А США при этом должны остаться на планете главным полицейским, а американский доллар главной резервной валютой мира. Главное не надорваться в попытке достигнуть этой цели …