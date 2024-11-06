В Вологде готовят полигон для приемки снега

В Вологде готовят площадку для вывоза снега. Площадка в 1,5 гектара подобрана за пределами жилого сектора улицы Элеваторной.

«В настоящее время ведутся работы по подготовке основания, на выровненную поверхность насыпают песок. Затем выполнят гидроизоляцию, уложат еще один слой песка и слой щебня, утрамбуют катками и проведут обваловку территории. Работы нужно сдать до конца ноября. Площадка сможет вместить порядка 200 тысяч кубометров снега. Это первый этап обустройства муниципальной снегосвалки, решение о ее расширении примем по итогам зимнего сезона. Отмечу, полигон поможет снизить затраты бюджета на утилизацию снега. Ранее каждый год город оплачивал эти расходы», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В Вологде предстоящей зимой содержанием дорог будут заниматься частные компании и МКУ «Зеленстрой». Так, ООО «Рассвет» обслуживает Ананьино. ПЗ, Конева и Бывалово убирает ООО «Дорсервис». ООО «Магистраль» отвечает за районы Заречье и Прилуки. Осуществлять уборку центральной части Вологды поручено МКУ «Зеленстрой». ООО «Ареал» работает в Молочном и Лукьяново. Парки и скверы города обслуживает ООО «СтройКомСервис».