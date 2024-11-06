Главное управление по погребению создадут в вологодском правительстве

[ Общество ]

Новую структуру – главное управление по погребению и похоронному делу создадут в вологодском правительстве. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Его подписал председатель правительства Александр Мордвинов.

«Департаменту природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области представить Положение о главном управлении по погребению и похоронному делу Вологодской области в управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области для государственной регистрации», - говорится в тексте постановления.

Пока не известно, какова будет структура нового управления, а также его функциональные обязанности.

Постановление вступит в силу 2 декабря этого года.  

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