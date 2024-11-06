Telegram-каналы сообщают об обысках в отделе полиции №1 Вологды

Вологодские Telegram-каналы сообщают об обысках, которые сегодня проводятся в отделе полиции №1 Вологды. Также, по данным тг-каналов, может быть задержан начальник отдела полиции Игорь Бахтенков. Официальной информации о проводимых обысках и задержании подполковника Бахтенкова пока нет.

Игорь Бахтенков был назначен начальником отдела полиции №1 в сентябре 2021 года. Он окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН. В 2006 поступил на службу в органы внутренних дел на должность оперуполномоченного пятого отделения отдела уголовного розыска УВД по г. Вологде.

С 2017 года работал в должности замначальника отдела полиции №1 УМВД России по г. Вологде.