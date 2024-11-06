В Соколе дорожников заставили снять асфальт с нового тротуара

[ Общество ]

Глава Сокольского округа Владимир Носков распорядился снять асфальт с нового тротуара по улице Беляева. Как рассказал Носков в соцсетях, власти округа будут придерживаться правила – «накосячил – исправляй».   

«Это - результат некачественной работы подрядчика, с которым заключен муниципальный контракт на обустройство тротуара. Было проведено лабораторное исследование асфальтовой смеси, которое показало ее несоответствие действующим нормативам. Это означало, что весной новый тротуар мог покрыться трещинами и начать разваливаться», - объяснил решение Носков.

После приемки тротуара власти потребовали у подрядчика заменить некачественный асфальт на новый за свой счет.

Как подрядчик успеет положить новый асфальт в действующих погодных условиях – не сообщается.

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