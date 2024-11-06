«Сильно напугана и не хочет идти домой»: в Вологде нашли пропавшую девушку

В Вологде нашли 17-летнюю Зару Хоронову, которая несколько дней числилась пропавшей. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Юк-Спас» в соцсетях.

Как ранее сообщал NewsVo, Зара пропала в поселке Майский Вологодского округа в воскресенье вечером. Девушка ушла в магазин и не вернулась домой.

Сегодня в группе «Юк-Спаса» говорится о том, что девушка найдена, но сильно напугана и не желает идти домой.

«Благодаря оперативной работе нашим инфооргам добровольцам, а также помощи добровольца ПСО Марины Скипиной, удалось найти контакт и выйти на связь с Зарой, долгие переговоры и они нашли доверительный контакт, девочка согласилась встретится с нами. Утром приехали на место, забрали девочку, связались с ПДН, органами опеки и психологами», - сообщает поисковый отряд.

Девушка была доставлена в управление следственного комитета, где был проведен опрос с участием представителей органов опеки и школьного психолога.