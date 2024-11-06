Сергей Жестянников резко высказался по поводу резкого роста цен на масло

Спикер Законодательного собрания Вологодской области удивлен резкому росту цен на сливочное масло. По его мнению, на молочном рынке сложилась абсурдная ситуация. С одной стороны, федеральные эксперты ссылаются на дефицит молока и увеличению его импорта из Беларуси и стран Ближнего Востока. Однако в то же время производство молока в Вологодской области растет.

«За январь-октябрь 2024 года сельскохозяйственные организации и КФХ области произвели 544,7 тыс. тонн молока. На 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросли и удои от одной коровы», - пишет Жестянников в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассуждает, что на цену сливочного масла, безусловно, могут влиять инфляция, дорожающее топливо, логистика и упаковка.

«Но не одномоментно же», - удивлен спикер ЗСО.

Сергей Жестянников считает, что «определенные структуры лоббируют свои интересы, манипулируют ценами ради своей выгоды. Это интегральная история, которая требует детального изучения».

По мнению председателя вологодского парламента, государству, возможно, стоит заняться регулированием стоимости социально значимых продуктов.

Тема, связанная с ростом цен на масло, будет обсуждаться на следующей неделе на агропромышленном форуме «Молоко России – 2024».