Пять вологодских компаний получили сертификат «Сделано в России»

[ Общество ]

Сыр
Товарный знак «Сделано в России» открывает для предприятий из Вологодской области новые возможности по продвижению на международном рынке.

«Программа «Сделано в России» по продвижению российских брендов и товаров подтверждает качество и добросовестность выпускаемой продукции. Приятно отметить, что пять вологодских компаний стали обладателями этого сертификата. Они смогут воспользоваться рядом преимуществ от Российского экспортного центра касаемо продвижения и размещения продукции на крупных торговых площадках», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Сертификат получили компания «Сыроварня-35» – производитель ремесленного сыра, компания «Стальэмаль» – производитель стальной посуды, деревообрабатывающий комбинат «Вохтогалесдрев», череповецкий фанерно-мебельный комбинат и производитель сваебойных установок, компания «Стройматик».

Предприятия смогут участвовать в рекламно-информационных кампаниях для продвижения своей продукции на приоритетном рынке, получат дополнительные баллы при отборе в дегустационно-выставочные павильоны и приоритетное право на размещение и продвижение в национальных магазинах международных электронных торговых площадок.

Теги:
предприятия бизнес
Фото: официальный портал Правительства Вологодской области
 

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