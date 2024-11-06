22,5 км сетей уличного освещения построили в Череповце в этом году

Кроме того, в 2024 году в городе металлургов установили 759 энергоэффективных светильников. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте поделился мэр города Вадим Германов. Работы проводили в рамках программы губернатора области «Светлые улицы Вологодчины 2.0».

«46 участков уже освещены. При выборе мест опираемся в первую очередь на обращения жителей. Долгие годы горожане жаловались, что света для пешеходов на Московском проспекте недостаточно. Теперь вечером здесь светло, как днем», – рассказал мэр Череповца.

Освещение появилось и на новой детской площадке в парке 200-летия, улице Леднева, разворотном кольце на Олимпийской, улице Маяковской и многих других местах. На сэкономленные в результате проведения аукционов средства построят еще 11 участков электросетей в этом году.

В следующем году выполнение работ по программе продолжится. В городе планируют построить 10 километров сетей и установить 350 светильников.