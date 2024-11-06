Два человека погибли при пожарах на Вологодчине за сутки

Первая трагедия произошла вчера, 5 ноября, в доме №42 на улице Веселова в Устюжне. В восьмом часу вечера начался пожар в многоквартирном деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

70-летняя собственница квартиры рассказала, что, когда она вернулась из кухни в комнату и открыла дверцу печи, оттуда посыпались горячие угли на рядом лежащие дрова. Женщина пыталась разбудить сожителя, но не смогла.

Из дома самостоятельно эвакуировались 20 жителей. Хозяйка квартиры, где начался пожар, получила ожоги и были доставлена в больницу, а ее сожитель погиб. Специалисты МЧС допускают, что в момент происшествия мужчина был пьян.

Второе смертельное происшествие случилось сегодня в четвертом часу утра в селе Никольское Усть-Кубинского округа. Там пожар начался в трехкомнатной квартире, где проживала 65-летняя собственница и ее муж. К возгоранию привела неосторожность при курении, за которую ответственен 64-летний мужчина. К сожалению, он погиб.