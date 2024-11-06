Правительство области определилось с новыми чинами своих сотрудников

В региональном правительстве определились с чинами сотрудников. Проект регионального закона о классных чинах для сотрудников опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Условно все чиновники будут распределены на 4 категории.

- «Секретарь государственной гражданской службы» третьего, второго и первого класса.

Чин будет присваиваться специалистам первого, второго и третьего разрядов.

- «Референт государственной гражданской службы» третьего, второго и первого классов.

Эти чины получат старшие специалисты, - сообщает портал GorodVo.

- «Советник государственной гражданской службы» третьего, второго и первого классов.

Этот классный чин, который назван ведущим, присвоят ведущим специалистам второго и первого разрядов, консультантам, начальникам и заместителям начальников территориальных отделов, ведущим и главным консультантам, референтам, помощникам начальников главных управлений, помощникам министров и помощникам губернатора.

- «Действительный государственный советник» третьего, второго и первого классов.

Чин считается самым высшим в структуре. Этот чин присваивается начальникам управлений и главных управлений, заместителям начальников управлений и главных управлений, заместителям министров, министрам, заместителям губернатора, первому заместителю губернатора, полномочному представителю губернатора руководителю секретариата губернатора, самому губернатору, а также руководителю аппарата уполномоченного по правам человека в Вологодской области.