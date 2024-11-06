В Вологде разрабатывают проект второго этапа благоустройства Осановской рощи

[ Общество ]

Проект

В следующем году пройдет второй этап благоустройства Осановской рощи на площади в 15 гектаров. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

На обновляемой территории разместят спортивную, детскую и событийную площадки. Также проложат транзитные маршруты, дорожку для бега протяженностью 1 км, установят тренажеры, в том числе для маломобильных вологжан. Помимо этого, будут размещены скамейки, кафе и туалет.

«Сделаем парк удобным для всех с продуманным покрытием и наполнением каждой зоны. Проектно-сметная документация будет готова в январе. После определения подрядчика приступим к работам по федеральному проекту ФКГС нацпроекта «Жилье и городская среда». За преображение Осановской рощи проголосовало 8,7 тысяч вологжан», – рассказал Андрей Накрошаев.

Мэр города добавил, что дал поручение сформировать штаб по подготовке к следующему сезону благоустройства, чтобы вовремя начать работы на всех объектах.

Роща

Теги:
Осановская роща благоустройство
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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