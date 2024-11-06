Федеральный партийный проект «Наставник Z» выходит на новый формат

В канун Дня народного единства и Дня военной разведки депутаты Вологодской городской Думы и активисты вместе со своими детьми провели день на полигоне под Вологдой. Бойцы показали оружие и технику. Больше всего и детям, и взрослым понравилась «Черепаха», на которой на фронте вывозят раненых и тренировки военных.

«Наш губернатор Георгий Филимонов регулярно подчеркивает важность патриотического воспитания подрастающего поколения. Во исполнение этого поручения мы пилотировали в Вологде федеральный партийный проект «Наставник Z». Проект с успехом стартовал в 8-й школе, вызвал у детей колоссальный интерес. Наши бойцы тоже отметили позитивную обратную связь. Поэтому продолжаем развивать проект, уроки проходят и в других школах Вологды. От выезда на полигон у участников масса впечатлений, а значит, такие выезды будут проходить в системе. Дети в восторге, а это значит, что мы на верном пути», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, проект стартовал в Вологде в октябре. За это время уроки прошли в школах №№ 5,8, 28. Вологжане – участники СВО делятся своим боевым опытом, рассказывают о снаряжении и вооружении.