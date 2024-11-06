Почему Илон Маск неистово поддерживал на выборах Дональда Трампа?

Сегодня Америка наконец-то узнает имя своего нового президента. Официальные результаты должны быть объявлены приблизительно в полдень по московскому времени. Если верить промежуточным результатам, то сейчас лидирует Дональд Трамп. На эту новость уже эмоционально отреагировал один из его верных сторонников Илон Маск …

«Гейм, сет и матч», — написал он в своем аккаунте социальной сети X, отсылая к терминам, используемым в теннисе.

Несмотря на то, что большинство звезд шоу-бизнеса призывали голосовать за Харрис, Маск до последнего агитировал за Трампа. Учитывая тот факт, что Маск неплохо живет при любой власти в США, это выглядит немного странно.

Чтобы понять эту зависимость, надо немного заглянуть в прошлое. Первое, что объединяет этих людей, они оба предприниматели, и весьма успешные. За свою карьеру им удалось заработать миллиарды долларов.

За время предыдущего президентства фондовые рынки США были сильно волатильными. Котировки на некоторые инструменты могли за одну торговую сессию колебаться сразу на несколько процентов на фоне неожиданных твитов Дональда Трампа. Это только увеличивало подозрения, что со стороны его команды идет манипуляция рынками. Однако четких доказательств никому найти не удалось.

Илон Маск также часто был замечен в подобных “играх”. От одного его твита акции Tesla могли падать или расти на десятки процентов. Да этот бизнес поднялся исключительно за счет госсубсидий.

Отсюда напрашивается один интересный вывод, что оба персонажа, и Дональд Трамп, и Илон Маск любят спекуляции на фондовом рынке, и неплохо зарабатывают на инсайдерской информации. Поэтому, в случае победы Трампа, мы можем увидеть много интересных колебаний на всех торговых площадках мира …

