Фасад вологодского драмтеатра почистят за 6 млн рублей

Фасад Вологодского областного драмтеатра почистят за 6 млн рублей. Информация о текущем ремонте появилась на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает сам АУК ВО «Вологодский ордена «Знак почета» Государственный драматический театр.

Как сообщает РБК Вологда, для генеральной уборки подрядчикам необходимо арендовать автовышки, пригласить альпинистов со специальным снаряжением и установить строительные леса.

Обрабатывать фасад учреждения культуры будут водно-дисперсионной грунтовкой. Только на покупку ветоши будет потрачено более 1,5 тысяч рублей. Победитель объявленного конкурса станет известен в середине ноября.