Питерский водитель устроил экстремальные гонки под окнами администрации Вологды

Полиция Вологды вычислила лихача-дрифтера, который устроил на Газели экстремальные гонки под окнами городской администрации. Им оказался 18-летний водитель из Санкт-Петербурга, который не стал отрицать свою вину.

«Свою вину юноша отрицать не стал, пояснив сотрудникам полиции, что работает водителем, и привез в Вологду товар, а в вечернее время ему стало скучно и по пути с работы он решил покататься «как в кино», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция составила на нарушителя пять административных протоколов, по одному из которых гонщику грозит штраф в 5000 рублей, по остальным до 4500 рублей.