Школьные охранники на Вологодчине будут носить оружие

[ Общество ]

Школа

С 1 января 2025 года в силу вступают поправки в ГОСТ, утвержденные Росстандартом, для школьных охранников. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте поделился заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов.

Нововведения коснутся сотрудников, которые работают в частных охранных предприятиях, нанятых школой через госзакупки.

В частности, со следующего года охранник всегда должен быть на посту с резиновой палкой и наручниками. Также сотрудник охранного предприятия должен иметь документы, подтверждающие прохождение дополнительной физподготовки, причем это должны быть тренировки, которые позволят ему действовать правильно при возникновении ЧС конкретно в школе. Помимо этого, при режиме повышенной готовности сотрудник ЧОПа должен будет надеть бронежилет и бронированную каску, а также взять служебное оружие.

Обновленный ГОСТ отрегулирует порядок пропуска школьников в здание, обязанности сотрудников ЧОПов и сценарии проведения обследования объектов.

Теги:
школы ЧОП оружие
Фото: страница ВКонтакте Александра Ершова
 

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