Житель Вытегры подозревается в девяти кражах на дачных участках

[ Происшествия ]

СИЗО

В пятницу, 1 ноября, 25-летнего жителя Вытегры задержали по подозрению в кражах с дачных участков на территории Вологодского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено в августе этого года. В настоящее время в одно производство соединены еще восемь уголовных дел. Преступления были совершены, в том числе, с незаконным проникновение в помещение и с причинением значительного материального ущерба.

Сейчас подозреваемый помещен под стражу на срок по 30 ноября 2024 года. Вологодский городской суд выбрал такую меру пресечения, подозревая, что фигурант может скрыться от органов следствия.

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