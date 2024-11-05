Пожар в административном здании Вологды тушили огнеборцы

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Пожар на Козленской

Возгорании случилось в воскресенье, 3 октября, на цокольном этаже дома №8 на улице Козленской. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

В одном из кабинетов произошло задымление. На место происшествия выехали 14 единиц техники и 51 специалист МЧС России.

«Как выяснилось, на столе горели компьютерный монитор, стационарный телефон и коммутатор, подключенные к одному удлинителю. Возгорание было ликвидировано на 8 квадратах», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Вероятной причиной пожара специалисты считают аварийный режим работы электрооборудования.

Пожар на Козленской

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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