Пожар в административном здании Вологды тушили огнеборцы

Возгорании случилось в воскресенье, 3 октября, на цокольном этаже дома №8 на улице Козленской. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

В одном из кабинетов произошло задымление. На место происшествия выехали 14 единиц техники и 51 специалист МЧС России.

«Как выяснилось, на столе горели компьютерный монитор, стационарный телефон и коммутатор, подключенные к одному удлинителю. Возгорание было ликвидировано на 8 квадратах», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Вероятной причиной пожара специалисты считают аварийный режим работы электрооборудования.