Аншлаги о запрете выхода на лед уже устанавливают в Вологде

Начинается опасный период на водоемах. И в областной столице спасатели уже начали устанавливать предупреждающие аншлаги «Выход на лед запрещен». Таблички появятся на берегах реки в местах, которыми зимой пользуются вологжане. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

Помимо этого, аншлаги установят у прудов в Кремлевском саду, Ковыринском парке, на улицах Дзержинского и Строителей. Всего их будет около 25.

«Опасен этот период, прежде всего, для детей. Поручил провести разъяснительную работу в школах города», – рассказал Андрей Накрошаев.

Выход на лед разрешат только после нарастания льда до толщины не менее 7 см. Ежедневно специалисты проводят замеры. Также на водоемах ведется патрулирование.