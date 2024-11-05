Полмиллиона рублей украл череповчанин с карты пьяного знакомого

18-летний житель города металлургов предстал перед судом за кражу с банковского счета, совершенную в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в июле в Череповце. Ночью в баре на Советском проспекте отдыхала компания молодых людей. Один из них был невероятно щедр: угощал всех выпивкой и в целом за все платил сам. В какой-то момент к компании присоединился 18-летний череповчанин.

Позже щедрый молодой человек предложил всем съездить в сауну, где, опять же, все расходы взял на себя. При этом оплачивал он с мобильного телефона, а впоследствии разрешал проводить операции своим приятелям, называя пин-код.

18-летний юноша это заметил. Он дождался, когда мужчины разошлись по сауне, взял телефон знакомого и провел операцию для снятия с карты 500 тысяч рублей наличными, что позже и сделал. Пропажу денежных средств со счета потерпевший обнаружил только спустя сутки.

В суде молодой череповчанин полностью признал вину и раскаялся. До рассмотрения дела судом он частично возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб в размере 135 000 рублей.

Череповецкий городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, суд взыскал с осужденного оставшуюся сумму в размере 365 000 рублей.