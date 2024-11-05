Погода в Вологодской области берет курс на потепление

[ Общество ]

После морозных выходных погода в Вологодской области начнет меняться. Уже в среду утром, начиная с западных районов, область начнет накрывать теплый атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, переходящий в дождь. Днем вся область окажется в зоне осадков, максимальная температура составит от +3 градусов на западе до -2 градусов на востоке региона.

В четверг днем с западными потоками на территорию Вологодской области продолжит поступать теплый воздух и на всей территории установится положительная температура до +3 градусов.    

«До конца недели среднесуточная температура будет превышать климатическую норму в среднем на 4 градуса, температуры останутся преимущественно положительными. В пятницу под влиянием атмосферного фронта пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +7 градусов, наиболее высокие значения температуры будут на западе региона. Похолодание наступит не раньше следующей недели», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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