Погода в Вологодской области берет курс на потепление

После морозных выходных погода в Вологодской области начнет меняться. Уже в среду утром, начиная с западных районов, область начнет накрывать теплый атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, переходящий в дождь. Днем вся область окажется в зоне осадков, максимальная температура составит от +3 градусов на западе до -2 градусов на востоке региона.

В четверг днем с западными потоками на территорию Вологодской области продолжит поступать теплый воздух и на всей территории установится положительная температура до +3 градусов.