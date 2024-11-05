Директор теплоснабжающей организации Грязовца подозревается в сокрытии денег

[ Общество ]

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора теплоснабжающей организации Грязовца. Он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых необходимо было произвести взыскание недоимки по налогам и сборам.

«По версии следствия, организация с июля 2023 по февраль текущего года не в полном объеме уплачивала налоги и страховые взносы. В связи с возникновением недоимки в размере свыше 47 млн рублей налоговые органы приняли решение о взыскании ее с банковского счета предприятия. Тогда директор организовал направление финансовых средств от должников на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

Всего экс-руководитель муниципального предприятия перевел более 4 млн рублей. Налоговое преступление выявили сотрудники управлений ФНС и МВД.

В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры к погашению задолженности, уточнили в региональном следкоме.

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