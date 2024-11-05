17-летняя девушка загадочно пропала под Вологдой

[ Происшествия ]

В поселке Майский под Вологдой при загадочных обстоятельствах пропала 17-летняя Зара Хоронова. В воскресенье вечером девушка пошла в магазин и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Девушка была одета в черную куртку до колена с белым капюшоном, белую шапку, черные штаны, на ногах бежевая обувь.

При себе имела черный рюкзак и мобильный телефон. Всех, кто знает местонахождение Зары Хороновой, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда «Юк Спас» - 8-921-123-88-80 или в полицию – 112,102 или 02.   

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