Хроника выборов в США. Когда объявят первые результаты?

Сегодняшний день наверняка войдет в историю мировой политики, поскольку именно сегодня в Соединенных штатах Америки проходят выборы президента этой страны. От того, кто выиграет выборы, зависит как будет развиваться мировая политика. Если победят демократы, то нынешний курс будет продолжен, если победят республиканцы, то мы можем увидеть много захватывающих событий. Самый интересный вопрос, когда будут известны первые результаты голосования?

Избирательные участки в США откроются в 06:00 по местному времени, когда в Москве будет 13:00 дня.

Голосование продлится до 19:00–20:00 по американскому времени, после чего избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов. Первые результаты станут известны утром 6 ноября, когда в Москве будет 12:00–15:00.

На данный момент оба кандидата идут как говорится “ноздря в ноздрю”, и ни у кого нет явное преимущество. Победу могут решить всего несколько голосов. Не исключено, что обе стороны не признают результатов выборов, и будет объявлен повторный пересчет голосов.

Учитывая тот факт, что на Дональда Трампа были совершены две попытки покушения на убийства, в Вашингтоне предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Чем закончится главное политическое шоу этого года мы скоро узнаем, осталось ждать совсем недолго …

