Патриарх Кирилл взбудоражил общественность: стоит ли возвращать смертную казнь в России

В своём выступлении патриарх Кирилл подчеркнул, что Иисус Христос не осуждал применение смертной казни. По его словам, «смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории», что, несомненно, отражает сложную историю взаимоотношений церкви и светской власти. Патриарх также отметил, что Церковь никогда не настаивала на отмене этого наказания, однако поддерживает действующий в России мораторий на его применение.

Патриарх добавил, что смертная казнь — это крайняя мера и её целесообразность должна обсуждаться в контексте уровня преступности в стране. Это размышление становится особенно актуальным в свете статистики преступности, которая остается на высоком уровне, несмотря на существующие уголовные меры.

В то же время, в ответ на переживания общественности, заместитель председателя Синодального отдела по связям с обществом Вахтанг Кипшидзе и глава управления по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда заверили, что Русская Православная Церковь не меняла своей позиции по данному вопросу и всегда приветствовала действующий мораторий. Они напомнили о концепции РПЦ, принятой Архиерейским собором в 2000 году, в которой подчеркивается необходимость снисхождения и милосердия в отношении осужденных.