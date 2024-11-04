Мигрантов выдворяют из России, но их количество только увеличивается. Занимательная статистика от Росстата



В свете обострившейся проблемы с нелегальной миграцией в России, нам часто сообщают о больших группах выдворенных мигрантов из страны. По законам математике количество непрошенных гостей по идее должно сократиться, однако на деле ситуация выглядит совершенно иначе …



По данным Росстата миграционный прирост с января по июль 2024 составил +75883 человека. То есть получается, что на фоне массовых волнений, и сообщений, что мигрантов из России выдворяют тысячами, их количество еще больше въезжает в страну? И эта цифра еще не учитывает нелегалов, пересекающих границу с Казахстаном.



Самым привлекательным направлением для мигрантов по-прежнему является Москва и Московская область. Только по итогам 2024 года в Первопрестольную въехало более 150 тыс. гастарбайтеров, поток чужаков в области еще больше, и составил более 180 тыс. чел. В целом же в Россию в этом году прибыло более 2 млн. уроженцев из Средней Азии.



Единственным положительным моментом является тот факт, что миграционный приток в 2024 году был в два раза меньше по сравнению с предыдущим 2023 годом.



В общем в этом направлении еще работы непочатый край. Будем следить за тем, как далее будет развиваться эта ситуация…

