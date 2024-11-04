Магнитная буря 11 ноября — угроза для всего живого

[ Общество ]
Автор:
Юлия Галунова

Специалисты предупреждают: 11 ноября на Землю обрушится мощная магнитная буря, сила которой будет выше среднего. Такая буря может нарушить работу навигационных систем, спутниковой связи и высокочувствительных приборов. 

Уже 10 ноября начнутся первые колебания, постепенно перерастая в продолжительный геошторм, который будет бушевать на планете до 12 ноября.  

Следом ожидается небольшая передышка, но уже 14 ноября магнитные возмущения вновь провоцируют бурю мощностью 4 балла. Такие же вспышки стоит ждать 15 и 20 ноября.  

Важно отметить, что мощные выбросы энергии провоцирует вспышка X2.0, произошедшая еще 1 ноября.  

В периоды магнитных бурь многие люди могут испытывать усиленную рассеянность, раздражительность, беспокойство и быстрое утомление. 

Этот "солнечный" удар напоминает нам о том, насколько тесно мы связаны с космической погодой. Важно следить за прогнозами и принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на наше здоровье и жизнь.

Теги:
погода магнитные бури
 

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