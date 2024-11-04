Оппозиция Молдавии “пожертвовала пешкой”. Санду может потерять власть уже в следующем году

Сегодня в Молдавии огласили результаты выборов президента. Победителем стала нынешний президент Майя Санду, она набрала 54.8% голосов, ее конкурент Александр Стояногло занял второе место с 45,2% голосов. Ситуация второго тура как под копирку напоминает итоги первого тура выборов, когда Санду вырвалась вперед буквально в последний момент, за счет голосов избирателей за рубежом. Можно ли ожидать акции протестов оппозиции, из-за предположения подтасовки выборов?



С большой долей вероятности этого не произойдет, поскольку особого смысла в этом нет. Также бессмысленность этих действий кроется в политической системе Молдавии.



Данная республика по конституции является парламентской, поэтому фигура президента играет второстепенную роль. Важно, какие партии сегодня занимают большинство в молдавском парламенте. А вот тут как раз и кроется важный момент.



На сегодняшний день в молдавском парламенте большинство принадлежит партии, подконтрольной Санду. Это значит, что даже если бы она проиграла выборы, то фактически продолжала бы править страной до 2025 года, когда в Молдавии состоятся парламентские выборы. И вот тут как раз и кроется главная интрига.



Именно в следующем году на парламентских выборах оппозиция может взять реванш, как показали президентские выборы, у нее на это есть все шансы. Партия Стояногло может легко взять большинство в парламенте, а другие места между собой могут разделить другие оппозиционные партии. В случае успешных результатов для оппозиции на парламентских выборах, власть Санду в Молдове станет чисто номинальной. А при определенном стечении обстоятельств ей могут объявить импичмент.



Вот и получается, что оппозиция пока провела разведку боем, так сказать пожертвовала пешкой, чтобы через год пройти в ферзи. Поэтому все самое интересное развернется в 2025 году именно на парламентских выборах …

