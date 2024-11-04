Оппозиция Молдавии “пожертвовала пешкой”. Санду может потерять власть уже в следующем году

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

выборы в Молдавии

Сегодня в Молдавии огласили результаты выборов президента. Победителем стала нынешний президент Майя Санду, она набрала 54.8% голосов, ее конкурент Александр Стояногло занял второе место с 45,2% голосов. Ситуация второго тура как под копирку напоминает итоги первого тура выборов, когда Санду вырвалась вперед буквально в последний момент, за счет голосов избирателей за рубежом. Можно ли ожидать акции протестов оппозиции, из-за предположения подтасовки выборов?


С большой долей вероятности этого не произойдет, поскольку особого смысла в этом нет. Также бессмысленность этих действий кроется в политической системе Молдавии.


Данная республика по конституции является парламентской, поэтому фигура президента играет второстепенную роль. Важно, какие партии сегодня занимают большинство в молдавском парламенте. А вот тут как раз и кроется важный момент.


На сегодняшний день в молдавском парламенте большинство принадлежит партии, подконтрольной Санду. Это значит, что даже если бы она проиграла выборы, то фактически продолжала бы править страной до 2025 года, когда в Молдавии состоятся парламентские выборы. И вот тут как раз и кроется главная интрига. 


Именно в следующем году на парламентских выборах оппозиция может взять реванш, как показали президентские выборы, у нее на это есть все шансы. Партия Стояногло может легко взять большинство в парламенте, а другие места между собой могут разделить другие оппозиционные партии. В случае успешных результатов для оппозиции на парламентских выборах, власть Санду в Молдове станет чисто номинальной. А при определенном стечении обстоятельств ей могут объявить импичмент.


Вот и получается, что оппозиция пока провела разведку боем, так сказать пожертвовала пешкой, чтобы через год пройти в ферзи. Поэтому все самое интересное развернется в 2025 году именно на парламентских выборах …
 

Теги:
общество политика
globallookpress.com
 

Последние новости

Оппозиция Молдавии “пожертвовала пешкой”. Санду может потерять власть уже в следующем году
В Вологде готовят полигон для приемки снега
Череповчанин Азизбек Шарипов завоевал две медали Кубка России по грэпплингу
17-летний подросток погиб при пожаре в Нюксенице
«Парк в лесу» открылся в Сокольском округе
"Динамо Вологда" завершило на 7-м месте Чемпионат Второй лиги дивизиона «Б»
Фактом взрыва в квартире вологодского дома заинтересовалась прокуратура
Жесткое ДТП произошло накануне в Череповце
Более тысячи обращений приняла социальная приемная для семей участников СВО в Вологде
Вологодские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по боксу