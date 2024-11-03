В Вологде готовят полигон для приемки снега

На улице Элеваторной, за пределами жилого сектора, обустраивают площадку размером в 1,5 гектара для приемки снега зимой. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев. Полигон поможет снизить затраты бюджета на утилизацию снега. Ранее каждый год город оплачивал эти расходы.

В настоящее время ведутся работы по подготовке основания, на выровненную поверхность насыпают песок. Затем выполнят гидроизоляцию, уложат еще один слой песка и слой щебня, утрамбуют катками и проведут обваловку территории.

«На месте встретился с подрядчиком. Договорились, что с понедельника добавят техники. Сейчас задействованы самосвалы, экскаватор и бульдозер. Работы нужно сдать до конца ноября. На полигон будем отправлять весь снег с улиц Вологды», – рассказал мэр города.

Данная площадка сможет вместить порядка 200 тысяч кубометров снега. Это первый этап обустройства муниципальной снегосвалки. Решение о ее расширении власти города примут по итогам зимнего сезона.