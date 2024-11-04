17-летний подросток погиб при пожаре в Нюксенице

Смертельное происшествие случилось вчера вечером, 3 ноября, в одной из квартир дома №17 на улице Мира в селе Нюксеница. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

По предварительной информации, 17-летний юноша был в гостях у родственников, когда произошло возгорание. Звеном газодымозащитной службы подросток был вынесен из горящей квартиры, однако спасти его не удалось, медики констатировали смерть.

Из соседних квартир эвакуировались 39 человек, ещё двое были выведены пожарными при помощи спасательных устройств. Пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров. Возможной причиной трагедии специалисты МЧС считают аварийный режим работы электропроводки.

В настоящее время Тотемским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствием произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причина пожара и иные обстоятельства произошедшего.