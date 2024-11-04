«Парк в лесу» открылся в Сокольском округе

Вчера, 3 октября, состоялось официальное открытие нового «Парка в лесу», на этот раз в Сокольском округе. Проект реализован по инициативе губернатора области и направлен на развитие рекреационных зон отдыха граждан и повышение туристического потенциала Вологодчины. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил заместитель губернатора Владислав Ефанов.

«Вместе с главой Сокольского округа Владимиром Носковым принял участие в церемонии открытия благоустроенной территории парка. Уверен, что парк станет не только зоной активного отдыха местных жителей, но и повысит туристическую привлекательность города. Благодарю за участие в реализации проекта представителей социально-ответственного бизнеса Сокольского округа», – рассказал Владислав Ефанов.

В парке обустроили входную группу и парковку, установили беседки, скамейки, урны для мусора, раздевалки, а также смонтировали уличное освещение.

Для занятия спортом жителей и гостей округа открыта трасса протяженностью более 2 км. В летнее время её можно использовать как тропу здоровья, для бега или спортивной ходьбы, а зимой – как лыжню.