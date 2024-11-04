"Динамо Вологда" завершило на 7-м месте Чемпионат Второй лиги дивизиона «Б»

[ Спорт ]

Динамо-Вологда

В заключительном туре вологодские футболисты дома обыграли московскую «Родину-М» со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе «бело-синих» отметились Даниил Криворучко и Никита Киреев в первом тайме, а Максим Мешалкин – в начале второго. В составе соперника, уже в компенсированное время, гол забил Даниил Борисов.

«Динамовцы» в 30-ти турах чемпионата набрали 51 очко, столько же сколько и у «Зенита 2», и заняли 7 место, уступив 6-ю строчку петербуржцам по дополнительным показателям.

В розыгрыше FONBET Кубка России коллектив из Вологды добрался до 2-го раунда Пути Регионов.

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Футбол чемпионат
Фото: группа ВКонтакте ФК "Динамо" Вологда
 

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