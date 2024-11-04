Жесткое ДТП произошло накануне в Череповце. На улице Боршодской 18-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и на полном ходу влетел под грузовой Рено с полуприцепом, припаркованный на обочине дороги.

В результате ДТП пострадал сам водитель, а также его ровесник-пассажир. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии.