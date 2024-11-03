Более тысячи обращений приняла социальная приемная для семей участников СВО в Вологде

В Вологде работает социальная приемная для родственников бойцов СВО. Очередной выездной прием состоялся в Центре по работе с населением на улице Северной, 26.

«Наши ребята мужественно выполняют свой долг, а наш долг – помочь им и их семьям в решении любых вопросов. Как тех, что связаны с прохождением службы, так и бытовых. К примеру, с получением земельного участка, с расселением из ветхого аварийного жилья, поиск пропавших без вести, проблемы с утраченным военным билетом и так далее. По всем вопросам мы дали ответы, взяли каждого, кто к нам пришел, на личное сопровождение для того, чтобы довести все эти моменты до конца», – подчеркнул мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Всего в ходе этой встречи приняли шесть семей, взяли в работу 18 вопросов. Так, жительница села Молочное Екатерина попросила заасфальтировать пешеходные дорожки рядом с домом. Дарина, жена военнослужащего, направленного в зону СВО по контракту, попросила помочь оформить все необходимые документы для получения льгот для мужа.

Всего за время работы социальная приемная для бойцов СВО и членов их семей приняла свыше тысячи обращений. В постоянном режиме она работает по средам с 18 до 19 часов по адресу: ул. Марии Ульяновой, 6, 2-й этаж, каб. №5. По вопросам консультации и приема можно записаться по телефону 8 (8172) 72-96-70.