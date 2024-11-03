Вологодские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по боксу

Вологодские спортсмены стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по боксу. Накануне в Череповце завершились XXXVIII Всероссийские соревнования по боксу «Памяти академика И.П.Бардина». В этом году, по оценкам организаторов, в турнире приняли участие боксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Тверской областей и других регионов.

За звание лучшего в 12 весовых категориях боролись 6 представителей Вологодской области, дошедшие до решающий боёв. В некоторых весовых категориях золотые медали разыгрывали спортсмены местной школы бокса. Так, в самой престижной категории, свыше 92 кг., череповчанин Дмитрий Стольником решением судей был сильнее Ильи Квасникова, завоевавшего серебряную медаль.

Серебряную медаль завоевал и вологжанин Евгений Смит, уступивший спортсмену из города металлургов Владиславу Могильному в категории до 63 кг.

Победителями соревнований стали череповчане Гасан Курбанмагомедов в финале весовой категории до 75 кг., взявшем верх над представителем Тверской области и Данил Цикин, который был сильнее в категории до 82 кг. боксёра из Дагестана.