Особенности производства молока в ОАЭ. Как страна расположенная в пустыни, смогла экспортировать сливочное масло в Россию?

Вчера в российских СМИ появилась информация, что в Россию начались поставки сливочного масла из ОАЭ. Первый вопрос, который возникает в голове, как так вышло, что страна, где очень неблагоприятные условия для сельского хозяйства, оказалась способной экспортировать сливочное масло?

Данный вопрос решил проанализировать писатель Анатолий Несмиян в собственном Telegram-канале. И поверьте, результаты оказались просто ошеломляющими.

Например, среднестатистическая корова в ОАЭ сегодня способна ежедневно давать 42 литра молока. В России данный показатель в зависимости от региона составляет 20-25 литров, что меньше почти в два раза.

Одна арабская ферма рассчитана на содержание одновременно стада из 100 тыс. коров. Поскольку в ОАЭ нет нормальных пастбищ, то животных приходится кормить специально подготовленным кормом, что с успехом получается.

Стоит отметить тот факт, что большой вклад в развитие животноводства в ОАЭ внесла Исландия. А корма поставляют из Австралии. Чтобы животные не страдали от высокой температуры, на фермах установлены климатические установки хай-тек класса с туманообразованием и вентилированием.

Единственный ресурс местного происхождения, который используют на фермах ОАЭ, это песок, использующийся для коров в качестве подстилки. Предварительно перед использованием, песок очищают от примесей и выделений, так что коровы всегда лежат практически на пляжном песке. То есть условия почти как на курорте! Может поэтому арабские коровы дают такой рекордный надой?

Вот и возникает вопрос, чем занимались в России все министры сельского хозяйства, что оказались не способны обеспечить страну необходимым количеством масла? А до этого, как известно, были проблемы с яйцами, картофелем, морковью. Мы вообще правильной дорогой идем?